La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso del Senato contro l’audio di Daniela Santanchè, coinvolta in una vicenda legata alla truffa Covid Visibilia. La decisione riguarda un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. La sentenza di Matteo Renzi, che ha favorito l’ex ministra, sembra aver avuto un ruolo nel procedimento. La Corte ha quindi deciso di valutare la questione, senza entrare nel merito della vicenda.

La Corte Costituzionale ha dichiarato “ ammissibile ” il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato, a gennaio, in difesa di Daniela Santanché e contro la procura di Milano che, nell’ipotesi della difesa dell’ex ministra, condivisa da palazzo Madama, avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione preventiva per acquisire chat, mail e registrazioni di dipendenti dell’ex ministra del Turismo. La vicenda che è approdata alla Consulta riguarda l’indagine a carico della senatrice di Fdi, accusata di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni lavoratori pendenti di Visibilia. Gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Truffa Covid Visibilia, la Consulta ammette il ricorso del Senato sull’audio di Daniela Santanchè. L’ex ministra “aiutata” dalla sentenza Renzi

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