A Milano, un'inchiesta si è chiusa nei confronti di una parlamentare e altre 15 persone, tra cui la sorella e un ex compagno. La vicenda riguarda accuse di bancarotta e truffa allo Stato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato dalla Procura. La parlamentare coinvolta è un'ex ministra del Turismo.

I problemi con lagiustiziaattanagliano nuovamente l’ex ministra del TurismoDaniela Santanchè. Secondo quanto si apprende, infatti, la parlamentare di FdI e altre15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, sono state raggiunte da un’avviso di conclusione delle indaginiemanato dalla Procura di Milano. L’inchiesta riguarda i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl e i reati contestati comprendonobancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell’inchiesta prelude all’eventuale richiesta dirinvio a giudizioe si aggiunge ai due procedimenti in corso nei confronti dellaPitonessa, ossia la vicendaVisibiliae la presuntatruffa ai danni dell’Inps. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Santanchè, nuovi guai con la giustizia: a Milano chiusa inchiesta per bancarotta e truffa allo Stato

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