La Procura di Milano ha concluso un’indagine che coinvolge la senatrice di Fratelli d’Italia e altre 15 persone, tra cui la sorella e un ex compagno. Le accuse sono di bancarotta e truffa allo Stato. La stessa politica ha commentato la chiusura dell’indagine, senza fornire ulteriori dettagli. Non sono stati resi noti i dettagli specifici dell’indagine né le eventuali conseguenze legali in corso.

Altri guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. C'è ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Daniela Santanchè, chiusa un'altra inchiesta: "Bancarotta e truffa allo Stato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta e truffa allo StatoLa Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè, le accuse: "Bancarotta e truffa allo Stato"La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

Argomenti più discussi: Caso Ranucci, FdI scrive a Report: Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola. La Rai sospende in via cautelativa le repliche estive; Tala Beach, Santanchè e Kunz Un progetto comune, non una rivincita.

Santanchè, rischio nuovo processo. Chiusa inchiesta su bancarotta e truffa aggravata allo StatoNuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini ... msn.com

Santanchè rischia un nuovo processo, bancarotta e truffa allo Stato. Chiuse le indagini sul crac delle sue societàLa Procura di Milano notifica l'avviso di conclusione delle indagini all'ex ministra e ad altre 15 persone per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria Srl ... affaritaliani.it