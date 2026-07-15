Daniela Santanchè chiusa un' altra inchiesta | Bancarotta e truffa allo Stato

Da tgcom24.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano ha concluso un’indagine che coinvolge la senatrice di Fratelli d’Italia e altre 15 persone, tra cui la sorella e un ex compagno. Le accuse sono di bancarotta e truffa allo Stato. La stessa politica ha commentato la chiusura dell’indagine, senza fornire ulteriori dettagli. Non sono stati resi noti i dettagli specifici dell’indagine né le eventuali conseguenze legali in corso.

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Altri guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. C'è ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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