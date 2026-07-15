Le indagini sulla ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sono state chiuse per bancarotta e falso in bilancio. Sono in corso ulteriori verifiche su altri aspetti legati alla sua posizione giudiziaria. La politica ha lasciato l’incarico a marzo scorso, ma le procedure legali continuano. Nessuna sentenza è stata ancora emessa. Le autorità competenti stanno esaminando i documenti e i dati contabili relativi alle vicende giudiziarie.

Si va verso la chiusura di nuove indagini che riguardano l’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè (che ha dato le dimissioni a marzo scorso ). Alla senatrice di Fratelli d’Italia e ad altre 15 persone vengono contestati ipotesi di reato di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato relativamente ai fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Nell’avviso di conclusioni indagini, come viene spiegato, viene contestato tra le altre cose, che vi sarebbe stata, negli anni, una distribuzione dei dividendi che, in realtà, non sarebbe dovuta avvenire perché l’utile netto delle società sarebbe risultato inferiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santanchè, chiuse le indagini per bancarotta e falso in bilancio

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Bufera giudiziaria per Daniela Santanchè: chiuse le indagini, l'ex ministra rischia tre processi

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