La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Daniela Santanchè, parlamentare di Fratelli d’Italia, e ad altre 15 persone, oltre a una società. L'inchiesta riguarda ipotesi di reato legate ai fallimenti di alcune società, con contestazioni di bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato.

Nuovi sviluppi giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando in queste ore un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d’Italia e di altre 15 persone, oltre che di una società, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda diverse ipotesi di reato legate ai fallimenti di alcune società. Tra le contestazioni formulate dai magistrati milanesi figurano, a vario titolo, le ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’indagine riguarda le vicende societarie di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Tra gli indagati, oltre all’ex ministra del Turimo, risultano anche la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniela Santanchè, chiuse le indagini per bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato

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