La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico dell'ex ministra Daniela Santanchè. Le accuse sono di truffa allo Stato e bancarotta. Le indagini riguardano presunti illeciti finanziari risalenti a precedenti attività imprenditoriali. Non sono state ancora rese note le eventuali richieste di rinvio a giudizio o le accuse formali. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in fase di definizione.

Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiuse le indagini su Daniela Santanchè, nuovo processo in vista: "Truffa allo Stato e bancarotta"

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