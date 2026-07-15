Santanchè chiusa un'altra indagine | verso la richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato

A Milano è stata chiusa la terza inchiesta che riguarda la senatrice di FdI Daniela Santanchè e altri 15 indagati, legata ai dissesti finanziari di Ki Group e Bioera. La procura potrebbe chiedere il processo per bancarotta e truffa allo Stato.

Chiusa a Milano la terza inchiesta a carico della senatrice di FdI Daniela Santanchè e di altri 15 indagati per i dissesti finanziari di Ki Group e Bioera. Le accuse vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato, aprendo la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Santanchè, chiusa altra indagine: verso richiesta di processo per bancarotta e truffa allo StatoUn’indagine è stata chiusa e si prepara una richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato.

Chiusa altra inchiesta su Santanchè, verso richiesta di processo per l’ex ministra: «Bancarotta e truffa allo Stato»La Procura di Milano sta notificando l’avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè: Bancarotta e truffa allo StatoVerso la richiesta di processo anche per altri 16 sul crac di Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria srl. Per L'ex ministra del Turismo sono in corso già due procedimenti riguardo la vicenda Visibilia ... rainews.it

Santanchè, chiusa un’altra indagine: verso la richiesta di processo per bancarotta e truffa allo StatoChiusa a Milano la terza inchiesta a carico della senatrice di FdI Daniela Santanchè e di altri 15 indagati per i dissesti finanziari di Ki Group e Bioera ... fanpage.it