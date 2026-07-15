Santanchè chiusa altra indagine | verso richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato
Un’indagine è stata chiusa e si prepara una richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato. I reati riguardano i fallimenti di Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Sono coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella di una ex ministra e il suo ex compagno. La procedura riguarda presunte irregolarità nelle procedure fallimentari di queste società.
L’indagine riguarda i crac Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella della ex ministra Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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