Santanchè chiusa altra indagine | verso richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato

Da milano.repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’indagine è stata chiusa e si prepara una richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato. I reati riguardano i fallimenti di Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Sono coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella di una ex ministra e il suo ex compagno. La procedura riguarda presunte irregolarità nelle procedure fallimentari di queste società.

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L’indagine riguarda i crac Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella della ex ministra Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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