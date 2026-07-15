Santanchè chiusa altra indagine | verso richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato

Notizia in breve

Un’indagine è stata chiusa e si prepara una richiesta di processo per bancarotta e truffa allo Stato. I reati riguardano i fallimenti di Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Sono coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella di una ex ministra e il suo ex compagno. La procedura riguarda presunte irregolarità nelle procedure fallimentari di queste società.