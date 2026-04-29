Durante i giorni di Artevento, l’ufficio postale di Cervia centro, situato in via Giordano Bruno 4, modifica temporaneamente le proprie attività quotidiane, coinvolgendo anche turisti e appassionati di filatelia. La presenza di visitatori e di collezionisti influenza il normale svolgimento delle operazioni, creando un clima diverso rispetto ai giorni ordinari. L’ufficio si prepara ad adattare i servizi alle esigenze di chi si trova in zona durante l’evento.

Nell’ ufficio postale di Cervia centro, in via Giordano Bruno 4, nei giorni di Artevento, il lavoro quotidiano cambia ritmo. Sono infatti disponibili quattro annulli filatelici per l’occasione. La sala aperta al pubblico si riempe di lingue diverse, le cartoline diventano souvenir da spedire oltreconfine e lo sportello si trasforma in un crocevia internazionale. A coordinare le attività è la direttrice Sandra Tesei, in servizio da due anni dopo oltre trent’anni in azienda. "Trent’anni fa consegnavo cartoline in bicicletta, oggi le propongo ai clienti. Prima pedalavo, ora dirigo un ufficio", racconta sintetizzando un percorso che segue l’evoluzione del servizio postale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’ufficio postale turisti e filatelia

Floreana – The Island That Delivers Mail by Hand

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