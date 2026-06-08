L’ufficio postale di Santa Paolina ha riaperto con l’introduzione dei nuovi servizi Polis. Ora è possibile richiedere direttamente allo sportello alcuni servizi amministrativi, senza dover recarsi presso altri uffici. Per quanto riguarda il rilascio del passaporto, le procedure sono state aggiornate e avvengono direttamente in sede, semplificando il processo per i cittadini.

Quali nuovi servizi amministrativi puoi richiedere direttamente allo sportello?. Come cambiano le procedure per il rilascio del passaporto in sede?. Cosa permette di fare lo sportello ribassato per l'accessibilità?. Perché questo modello Polis è fondamentale per i piccoli comuni?.? In Breve Nuovi arredi e corsia per ipovedenti nella sede di via Generale Domenico Branco. Servizi INPS e certificati anagrafici disponibili per i residenti di Santa Paolina. Pratiche passaporto e consegna documenti a domicilio tramite convenzione ministeriale. Orari ufficio dal lunedì al venerdì 8:20-13:35 e sabato fino alle 12:35. L’ufficio postale di via Generale Domenico Branco riapre a Santa Paolina con i nuovi servizi Polis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Paolina: riapre l’ufficio postale con i nuovi servizi Polis

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