Sansepolcro | i carabinieri arrestano uno stalker

Notizia in breve

I Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato uno stalker, applicando un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati violazioni delle condizioni precedenti. L’uomo è stato portato in caserma e trasferito in una struttura di detenzione. L'intervento si inserisce in un’attività di controllo e rispetto delle misure di tutela.