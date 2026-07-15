Sansepolcro | i carabinieri arrestano uno stalker

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato uno stalker, applicando un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati violazioni delle condizioni precedenti. L’uomo è stato portato in caserma e trasferito in una struttura di detenzione. L'intervento si inserisce in un’attività di controllo e rispetto delle misure di tutela.

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Arezzo, 15 luglio 2026 –  .  I Carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento sanzionatorio della misura cautelare con applicazione della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 61enne, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 19enne. In particolare, l’uomo già sottoposto, dallo scorso mese di gennaio, alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima, ha violato le prescrizioni imposte, tra cui il mantenersi a una distanza di almeno 1000 metri dalla ragazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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