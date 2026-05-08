I cittadini segnalano movimenti sospetti i carabinieri arrestano uno spacciatore

I cittadini hanno segnalato movimenti sospetti nell’area, portando i carabinieri a intervenire. Durante un'operazione, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 24 anni, di origini nordafricane, irregolare sul territorio e già conosciuto per precedenti. Nella sua disponibilità sono stati trovati dei soldi, suggerendo che fosse alla fine di una giornata di attività illecite legate allo spaccio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I soldi rinvenuti fanno ipotizzare che ormai la giornata di "lavoro" del pusher era quasi terminata. I carabinieri della stazione di Monselice hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per vari reati. E'.🔗 Leggi su Padovaoggi.it 06.12.2025 ROMA: BLITZ ANTIDROGA AL QUARTICCIOLO, 11 ARRESTI Notizie correlate Leggi anche: Solaro, i carabinieri arrestano spacciatore clandestino I movimenti sospetti di un 21enne attirano l'attenzione dei carabinieri: nascondeva oltre 200 grammi di drogaUn 21enne catanese, intorno alle 18 e 30, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno notato dei movimenti sospetti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aperti i lavori del Consiglio comunale: un minuto di silenzio per Alex Zanardi; Villa Fastiggi Guardian. Chat contro ladri e vandali. Scatta l’allerta della Digos; Depositavano rifiuti a bordo strada in contrada Stafenna, i Carabinieri denunciano tre rosolinesi; Truffa agli anziani sventata a Petilia Policastro: due in manette, refurtiva restituita. I cittadini segnalano movimenti sospetti, i carabinieri arrestano uno spacciatoreIl blitz è scattato il 6 maggio a Monselice. Nei guai è finito un nordafricano di 24 anni già noto alle forze dell'ordine. Sequestrato denaro provento di spaccio e una decina di grammi di cocaina ... padovaoggi.it I cittadini segnalano rifiuti sparsi. La Locale individua i responsabiliNonostante l’azione repressiva messa in atto dalla Polizia locale con il posizionamento di fototrappole in diverse zone periferiche del paese, il numero degli episodi di abbandono di rifiuti non ... ilgiorno.it I CITTADINI SEGNALANO Gabbiano ferito sulla spiaggia Tonnara. #poliziamunicipale #comunedisciacca facebook