Omegna fermato in auto con la cocaina | i carabinieri arrestano uno spacciatore a domicilio

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Omegna, i carabinieri di Verbania hanno arrestato un uomo senza fissa dimora sorpreso in auto con alcune dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto durante un controllo, e l’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate presumibilmente allo spaccio. La scoperta si è verificata in un'area abitualmente sorvegliata dalle forze dell’ordine. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e attività illecite.

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I carabinieri di Verbania hanno arrestato un cittadino straniero, senza fissa dimora, colto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è avvenuta il 9 maggio a Omegna, nell'ambito di un'attività di monitoraggio sui canali della consegna di droga a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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