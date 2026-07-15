Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono trascorsi 2 anni dall'approvazione della legge sulle liste di attesa e tra le novità più rilevanti introdotte c'è la Piattaforma nazionale sulle liste di attesa. Proprio grazie all'ultima versione della piattaforma, se da una parte sappiamo, come ci ha anche detto l'Agenas, che la capacità delle Regioni di rispettare i tempi massimi di attesa è in miglioramento rispetto al 2025, dall'altra, dai dati pubblicati sulla stessa piattaforma, aggiornati a giugno 2026, è allarme sul rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla legge", con solo 2 Regioni che si rivelano quest'anno adempienti per il rispetto dei tempi massimi per le visite e solo 2 Regioni per il rispetto dei tempi degli esami. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Salutequità: "A 2 anni da legge liste attesa solo 2 Regioni adempienti su tempi massimi"

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