Il governo ha comunicato un miglioramento nei tempi di attesa per le visite sanitarie, con l’81% delle prestazioni eseguite entro i tempi stabiliti. Il ministro della salute ha dichiarato che la legge in vigore sta producendo risultati concreti, mentre il rappresentante di un partito di minoranza ha sottolineato i benefici ottenuti. Sono stati diffusi dati ufficiali che evidenziano l’andamento delle liste d’attesa negli ultimi mesi.

Sanità, il governo annuncia e argomenta su dati concreti il significato e l’entità della svolta in materia di abbattimento dei tempi delle liste d’attesa. La legge funziona, afferma il ministro Schillaci. E ne motiva il perché a suon di riscontri e cifre: l’81% delle visite è nei tempi. Ora rinvigorire e concentrare gli sforzi sul restante 20%. Checché ne dica l’opposizione ciarlando a destra e a manca su impegni disattesi e priorità finite in subordine, i fatti parlano e le chiacchiere stanno a zero, e il diritto alla salute torna a essere una priorità concreta, non solo un mero enunciato sbandierato alla bisogna in chiave demagogica e antigovernativa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanità, svolta del governo sulle liste d’attesa: l’81% delle visite è nei tempi. Schillaci: la legge funziona. Rampelli: frutti concreti

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