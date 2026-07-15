Sanità pubblica raccolta firme per sostenere il Servizio sanitario

Da puntomagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È partita la raccolta firme per una proposta di legge che mira a rafforzare il Servizio sanitario nazionale e ridurre le liste d’attesa. La campagna coinvolge cittadini che vogliono sostenere una modifica normativa. La proposta si basa sull’articolo 32 della Costituzione, che garantisce la salute come diritto fondamentale. La raccolta proseguirà nelle prossime settimane, con punti di adesione in diverse città.

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Al via la raccolta firme per la proposta di legge popolare che punta a rafforzare il Servizio sanitario nazionale e ridurre le liste d’attesa.. La salute non è un privilegio, ma un diritto fondamentale garantito dall’articolo 32 della Costituzione. Eppure, ogni giorno milioni di cittadini si confrontano con liste d’attesa interminabili, carenza di personale sanitario e difficoltà nell’accesso alle cure. È da questa consapevolezza che nasce la proposta di legge di iniziativa popolare “Sosteniamo il Servizio Sanitario Nazionale”, attualmente in raccolta firme sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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