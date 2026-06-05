Nel fine settimana, a Staggia Senese, è iniziata una campagna di raccolta firme per chiedere la continuità del servizio ambulatoriale. La richiesta riguarda la tutela di un servizio sanitario presente nel territorio. La petizione si rivolge alle autorità competenti, con l’obiettivo di mantenere attivo l’ambulatorio. La mobilitazione coinvolge residenti e utenti del servizio, che chiedono di preservare l’assistenza sanitaria di base.

Una nuova fase di raccolta firme nel fine settimana a Staggia Senese con la richiesta di continuità per il servizio ambulatoriale. E il delicato tema diviene oggetto anche di una interpellanza della lista civica Vivi Poggibonsi. Il Consiglio di frazione, come è noto, si è fatto promotore dell’iniziativa che ha visto nei primi giorni 200 firme. Una petizione alla quale ognuno può aderire recandosi in esercizi pubblici e nella sede dello stesso Consiglio, in via Romana 105. Al centro le preoccupazioni della comunità a causa del pensionamento, il 19 giugno, di una dottoressa che presta servizio sia a Staggia che a Poggibonsi. "Al momento – afferma Samuele Trombini, presidente del Consiglio di frazione – non è certo se il nuovo medico aprirà l’ambulatorio anche a Staggia o esclusivamente a Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staggia: problema sanità. Via alla raccolta di firme per il servizio ambulatoriale

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