Sanità privata affari d’oro grazie al blocco dei salari

«La sanità privata bresciana profit è un business milionario che specula sul blocco del salario dei lavoratori». Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp gridano allo scandalo per quella che è la gestione odierna del personale dei colossi privati convenzionati che operano nella nostra provincia. Solo per fare un esempio: il gap salariale tra un infermiere che lavora nel pubblico e uno che lavora nel privato è di 200300 euro mensili. Tale squilibrio è dovuto soprattutto al pluriennale mancato rinnovo del contratto (dal 2020 nella sanità pubblica il contratto è stato rinnovato 3 volte). La radiografia del sistema ospedaliero privato bresciano parla di... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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