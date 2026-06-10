Lo sciopero di quattro ore previsto per venerdì 12 giugno sui mezzi dell’Eav è stato annullato. La decisione è stata presa dopo aver raggiunto un accordo con le sigle sindacali riguardo ai turni notturni di manutenzione. Di conseguenza, i servizi di trasporto riprenderanno regolarmente senza interruzioni.

Revocato lo sciopero Eav di 4 ore previsto per venerdì 12 giugno: raggiunto l’accordo con i sindacati sui turni notturni di manutenzione, trasporti regolari. La mobilitazione dei trasporti che rischiava di paralizzare i collegamenti regionali nel corso della settimana è ufficialmente rientrata. L’azienda di mobilità Eav ha infatti comunicato di aver siglato un’intesa formale con le rappresentanze dei lavoratori, scongiurando in extremis l’astensione dal lavoro che era stata programmata per la mattinata di venerdì 12 giugno. Grazie al successo delle trattative dell’ultimo minuto, i treni e gli autobus sul territorio regionale circoleranno regolarmente, evitando così pesanti disservizi alla platea di pendolari e viaggiatori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Eav: revocato il blocco dei trasporti grazie all’intesa raggiunta con le sigle sindacali

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