Sanità il blocco delle visite spinge il 51% dei pazienti al privato

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte strutture sanitarie, il blocco delle visite ha portato oltre la metà dei pazienti a rivolgersi al settore privato per le prestazioni mediche. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità del sistema pubblico di garantire servizi tempestivi, soprattutto per le malattie croniche. La carenza di controlli e appuntamenti disponibili ha aumentato i ritardi diagnostici, influendo sulla gravità delle condizioni dei pazienti. La difficoltà nel gestire efficacemente i servizi territoriali rappresenta un problema che si manifesta in diverse aree del paese.

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? Domande chiave Come influiscono i ritardi diagnostici sulla gravità delle malattie croniche?. Perché il sistema pubblico non riesce a gestire i servizi territoriali?. Quali sono le conseguenze economiche del passaggio di massa al privato?. Come impattano le liste d'attesa sui nuovi picchi di infezioni europee?.? In Breve Il 50,3% dei medici segnala difficoltà nell'accesso alle visite specialistiche.. Il 50,1% dei professionisti indica problemi nell'accesso agli esami diagnostici.. Il 49,9% degli intervistati evidenzia la scarsa disponibilità di servizi sul territorio.. L'Italia occupa il 32° posto nella Tobacco control scale per il tabagismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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