Sanità il blocco delle visite spinge il 51% dei pazienti al privato

In molte strutture sanitarie, il blocco delle visite ha portato oltre la metà dei pazienti a rivolgersi al settore privato per le prestazioni mediche. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità del sistema pubblico di garantire servizi tempestivi, soprattutto per le malattie croniche. La carenza di controlli e appuntamenti disponibili ha aumentato i ritardi diagnostici, influendo sulla gravità delle condizioni dei pazienti. La difficoltà nel gestire efficacemente i servizi territoriali rappresenta un problema che si manifesta in diverse aree del paese.

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? Domande chiave Come influiscono i ritardi diagnostici sulla gravità delle malattie croniche?. Perché il sistema pubblico non riesce a gestire i servizi territoriali?. Quali sono le conseguenze economiche del passaggio di massa al privato?. Come impattano le liste d'attesa sui nuovi picchi di infezioni europee?.? In Breve Il 50,3% dei medici segnala difficoltà nell'accesso alle visite specialistiche.. Il 50,1% dei professionisti indica problemi nell'accesso agli esami diagnostici.. Il 49,9% degli intervistati evidenzia la scarsa disponibilità di servizi sul territorio.. L'Italia occupa il 32° posto nella Tobacco control scale per il tabagismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, il blocco delle visite spinge il 51% dei pazienti al privato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basilicata: il blocco delle strade frena l’economia e spinge i giovani viaLa Basilicata affronta una crisi demografica e produttiva senza precedenti, causata da un isolamento infrastrutturale che blocca il ricambio... Ostia svuotata: il blocco dei lidi spinge i romani verso nord? Cosa sapere Oltre il 25% degli stabilimenti balneari ad Ostia resta chiuso per contenziosi legali. Ringrazio l’eurodeputato @Dani_DellaValle per aver alzato la sua voce contro l’ipocrisia e i doppi standard, denunciando dinanzi al Parlamento Europeo il blocco illegale, criminale e disumano degli USA contro #Cuba. La dignità e la solidarietà non potranno x.com Cgil raccoglie firme per due leggi di iniziativa popolare sulla sanità pubblica. Lo scopo: interromperne il declinoUna campagna Cgil per raccogliere firme a difesa della sanità pubblica e contro il declino del Servizio Sanitario Nazionale ... ilfattoquotidiano.it MARCIANISE. Arriva la Casa di comunità nel distretto Asl di Piazza Carità: ecco cosa cambierà per cittadini e sanità territoriale. Il blocco della Soprintendenza, quanto ...MARCIANISE – L’Asl di Caserta accelera sulla sanità territoriale e avvia i lavori per l’attivazione di una Casa di comunità provvisoria a Marcianise, presso Piazza Carità, nel Distretto sanitario n. 1 ... casertace.net Completa il blocco di città in cemento utilizzando solo ore di input reddit