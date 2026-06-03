Sanità al Vito Fazzi nasce l’Ambulatorio di medicina rigenerativa per le lesioni difficili

Al “Vito Fazzi” di Lecce è stato inaugurato un nuovo ambulatorio universitario dedicato alla medicina rigenerativa per le lesioni complesse. L’iniziativa è supportata dalle Terme di Santa Cesarea.

LECCE – Al “Vito Fazzi” di Lecce nasce l’Ambulatorio universitario di medicina rigenerativa per le lesioni difficili, supportato dalle Terme di Santa Cesarea. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno, alle 18.30, nell’Hotel Palazzo.L’innovativo presidio sanitario, unico in Puglia per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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