Arezzo, 15 luglio 2026 – Sanità, Cisl Toscana: “L’arrivo di Torre segni un cambio di stagione: riavviare il confronto sulle scelte strategiche.” Lo scrivono Cisl, Cisl Funzione Pubblica e Cisl Medici in una lettera aperta sullo stato della sanità toscana. «L’avvicendamento alla guida della direzione regionale Sanità “deve segnare l'avvio di una nuova stagione di confronto sulle scelte strategiche della sanità regionale.” A scriverlo, in una sorta di lettera aperta alla Regione Toscana, sono Cisl, Cisl Funzione Pubblica e Cisl Medici della Toscana, che nel contempo rivolgono un ringraziamento a Federico Gelli per il lavoro svolto e augurano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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