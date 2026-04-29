Mobilità il vicepresidente Casillo | La Consulta segna un cambio di passo | ascolto e confronto per costruire le scelte della Regione

Il vicepresidente della Regione ha dichiarato che la recente convocazione della Consulta Mobilità rappresenta un passo avanti nello sviluppo delle politiche di trasporto locale. Ha spiegato che l'organismo, recentemente istituito, ha il compito di fornire un supporto operativo per migliorare i servizi di mobilità nella regione. La Consulta si è riunita per discutere questioni legate ai trasporti e alla pianificazione strategica, con l’obiettivo di favorire un confronto tra i diversi attori coinvolti.

Consulta Mobilità Campania, Casillo: “Organismo operativo per migliorare i trasporti”. Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità. La Consulta nasce per trasformare il confronto in un metodo di lavoro. All’incontro, ospitato presso l’auditorium della Regione Campania, hanno preso parte amministrazioni locali, sigle sindacali e oltre 120 delegati tra associazioni di categoria e comitati. Un momento di ascolto e partecipazione che segna l’avvio di un percorso fondato sul dialogo continuo, sull’approfondimento delle criticità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Non poteva mancare #Roma nel dialogo globale su uso #IA per mobilità e infrastrutture. Con l’Assessore @eugenio_patane, focus su innovazione urbana intelligente e incentrata sull’uomo, esempio di sinergia tra Città metropolitana, Regione e Governo. x.com