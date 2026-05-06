Dall’innovazione alla sostenibilità | È l’ora di scelte strategiche forti

L’agricoltura nella provincia di Brescia si conferma attiva e presente, con produzioni quotidiane che testimoniano la sua vitalità. Tuttavia, gli operatori chiedono interventi più mirati da parte delle istituzioni, in particolare una Politica Agricola Comune (Pac) che garantisca un sostegno efficace alle imprese locali. Le richieste puntano a strategie più solide per affrontare le sfide attuali del settore.

"L’agricoltura bresciana dimostra ogni giorno la propria forza, ma ora servono politiche più coerenti e una Pac che sostenga davvero le imprese. Solo così sarà possibile consolidare i risultati e affrontare le sfide future. Dal nostro “Conoscere l’agricoltura“ capiamo bene che il settore cresce, investe e innova, ma ha bisogno di scelte strategiche per continuare a essere protagonista". Così Oscar Scalmana, vicepresidente vicario di Confagricoltura Brescia dopo le dimissioni di Giovanni Garbelli, ha evidenziato la necessità di sostenere un settore strategico che, nella sola provincia bresciana, ha visto, per il 2025, il valore della produzione agricola raggiunge i 2,2 miliardi, +10,6% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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