San Severo | sparatoria in piazza tre feriti Uno è grave Indagano i carabinieri

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi in una piazza centrale di San Severo. Uno dei feriti, seduto a un tavolino di un bar, è stato colpito al torace ed è in condizioni gravi. I carabinieri stanno cercando il responsabile dell'episodio. La scena si è svolta nel cuore della città, con testimoni che hanno chiamato le forze dell'ordine. La polizia indaga sull'accaduto per identificare il responsabile.

È ricercato dai carabinieri il responsabile dagli spari oggi in una piazza centrale di San Severo. Sono rimasti feriti in tre e uno di loro che era seduto al tavolino di un bar, colpito al torace, è in condizioni gravi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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San Severo, sparatoria del 3 marzo Carabinieri eseguono unordinanza di custodia cautelare

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