Nella mattinata di oggi, in piazza Allegato nel centro di San Severo, si è verificata una sparatoria. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un'area centrale della città foggiana, causando feriti. La polizia sta raccogliendo elementi e indaga sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti. La zona è stata circondata per consentire le operazioni di rilievo.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificata una sparatoria nel centro di San Severo, in provincia di Foggia. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in piazza Allegato, in un'area centrale della città foggiana. Stando alle prime informazioni disponibili, l'episodio ha causato il ferimento di alcune persone, sebbene il bilancio esatto sia ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno isolato la zona per eseguire i rilievi scientifici necessari e avviare le indagini utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - San Severo, sparatoria in piazza Allegato: feriti in pieno centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sparatoria a San Severo: arrestato un 22enne

Notizie e thread social correlati

Sparatoria in pieno centro a San Severo: feritiUna sparatoria si è verificata nel centro di San Severo, nel foggiano, ferendo alcune persone.

Assalto bancomat a San Severo: esplosione nel pieno centro della cittàNella notte, nel centro di San Severo, è stato fatto esplodere un bancomat situato presso una filiale della Banca Popolare.

Temi più discussi: San Severo, aprono il fuoco dopo un tamponamento: arrestato il complice del pistolero; Sparò tre colpi di pistola dopo una lite stradale, arrestato un 22enne; Aprono il fuoco dopo un tamponamento, a San Severo arrestato un complice di Anastasio VIDEO; San Severo (FG), sparatoria del 3 marzo: arrestato il presunto complice del 28enne.

San Severo, sparatoria in piazza Allegato: ci sarebbero feriti. Carabinieri sul posto x.com

Le donne usano internet come prova per giudicare gli uomini ma mai se stesse. reddit

San Severo, sparatoria in piazza Allegato: feriti in pieno centroNella tarda mattinata di oggi si è verificata una sparatoria nel centro di San Severo, in provincia di Foggia. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in piazza Allegato, ... quotidianodipuglia.it

Far west in piazza a San Severo, apre il fuoco davanti a un bar: grave uno dei tre feritiAttimi di paura nella tarda mattinata di oggi - mercoledì 15 luglio - nei pressi di un bar di San Severo, in Piazza Allegato, dove per cause ancora in corso d'accertamento, si è verificata una sparato ... foggiatoday.it