Nella tarda mattinata di oggi, in piazza Allegato nel centro di San Severo, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Due persone sono rimaste ferite, una in modo più grave e l'altra più lieve. Inoltre, due passanti sono stati colpiti di striscio e hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui responsabili è stato ancora comunicato.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificata una sparatoria nel centro di San Severo, in provincia di Foggia. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in piazza Allegato, in un'area centrale della città foggiana. La lite iniztata ieri e proseguita oggi Sarebbe una lite iniziata ieri sera e proseguita nella mattinata di oggi la causa della sparatoria avvenuta in pieno centro a San Severo, in provincia di Foggia, in cui sono rimaste ferite tre persone. L'episodio si è consumato in piazza Allegato, nei pressi di un bar, dove un violento diverbio tra il presunto autore dell'agguato e un cittadino di nazionalità marocchina è culminato con l'esplosione di diversi colpi di pistola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - San Severo, sparatoria in piazza Allegato: feriti in pieno centro. Colpiti di striscio anche due passanti

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14 MARZO 2026 - SAN SEVERO: UCCISO A MARTELLATE NEL GHETTO LARENA, FERMATO LASSASSINO

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