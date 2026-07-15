Un uomo in carrozzina è stato fermato dopo la sparatoria avvenuta questa mattina in piazza Allegato a San Severo, dove un ferito si trova in condizioni gravi. Durante l'incidente, due passanti sono stati colpiti di striscio. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La sparatoria si è verificata nel centro della città e ha coinvolto almeno tre persone.

Svolta nelle indagini sulla sparatoria che nella tarda mattinata di oggi - 15 luglio - ha ferito tre persone in pieno centro a San Severo, in provincia di Foggia. I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile dell'azione, un uomo che si sposta su una sedia a rotelle elettrica, il quale è stato immediatamente rintracciato e sottoposto alla prova dello stub, l'esame mirato a rilevare eventuali tracce di polvere da sparo su mani e indumenti. La sua posizione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre i militari dell'Arma hanno già eseguito una perquisizione all'interno della sua abitazione e stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - San Severo, sparatoria in piazza Allegato: fermato uomo in carrozzina, un ferito è grave. Colpiti di striscio anche due passanti

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