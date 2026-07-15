san quirico stabilimento di bagno vignoni la gara slitta al 7 agosto

La gara per l’affidamento dello stabilimento termale di Bagno Vignoni è stata spostata al 7 agosto 2026. La data di apertura, prevista inizialmente per il 4 agosto, è stata modificata e le operazioni si svolgeranno presso il Comune di San Quirico d’Orcia.

È stata rettificata la data di apertura della gara per l’affidamento in concessione dello “Stabilimento termale di Bagno Vignoni”. Le operazioni, inizialmente previste per il 4 agosto, inizieranno il 7 agosto 2026 nella sede del Comune di San Quirico d’Orcia. Resta invece confermata al 5 agosto la scadenza per la presentazione delle offerte. La modifica si è resa necessaria perché la data originaria risultava precedente al termine fissato per la partecipazione alla procedura. L’avviso riguarda il nuovo complesso termale di proprietà comunale situato lungo la strada di accesso a Bagno Vignoni, nell’area dell’ex ufficio turistico, e non le strutture ricettive private presenti nel borgo né gli edifici affacciati sulla storica Piazza delle Sorgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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