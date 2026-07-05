Bagno Vignoni è un borgo famoso per la sua piazza centrale, occupata da una grande vasca termale. La prima visita risale a quando aveva 19 anni, e ora, anni dopo, una madre porta la figlia nello stesso luogo. La scena si svolge tra le acque calde e le strutture antiche che circondano la vasca, creando un’atmosfera di continuità tra passato e presente.

Bagno Vignoni è un posto magico ed unico al mondo. La prima volta che ci sono stata avevo 19 anni, ed oggi portarci mia figlia, è stato emozionante, come farle scoprire una parte di me". Lei è Thais Wiggers, ex velina bionda di Striscia la Notizia (dal 2005 al 2008), che ha passato qualche giorno in Val d’Orcia insieme alla figlia (Julia Mammuccari), fra visite in cantina a Montalcino, Bagno Vignoni e Pienza. "Sono arrivata a Milano dal Brasile nel 2004, come modella – racconta –, poi è iniziata l’esperienza come velina di Striscia: per staccare dal lavoro ho da subito frequentato la Toscana e la Val d’Orcia in particolare, sono rimasta strabiliata da questo paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Thais Wiggers: "Bagno Vignoni un posto magico"

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