sicurezza idraulica a bagno vignoni la regione stanzia un milione

Notizia in breve

La Regione ha approvato uno stanziamento di un milione di euro per interventi di sicurezza idraulica a Bagno Vignoni. L’obiettivo è rafforzare le infrastrutture e prevenire rischi legati a eventi meteorologici estremi. L’investimento riguarda lavori di consolidamento e messa in sicurezza di sistemi di gestione delle acque, con particolare attenzione alle zone a maggior rischio. L’operazione mira a proteggere il patrimonio storico e naturale della zona.