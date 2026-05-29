Sicurezza idraulica a Bagno Vignoni La Regione stanzia un milione
La Regione ha approvato uno stanziamento di un milione di euro per interventi di sicurezza idraulica a Bagno Vignoni. L’obiettivo è rafforzare le infrastrutture e prevenire rischi legati a eventi meteorologici estremi. L’investimento riguarda lavori di consolidamento e messa in sicurezza di sistemi di gestione delle acque, con particolare attenzione alle zone a maggior rischio. L’operazione mira a proteggere il patrimonio storico e naturale della zona.
Un’opera strategica per la sicurezza del territorio e per la salvaguardia di uno dei gioielli più preziosi della Val d’Orcia. Il Comune di San Quirico d’Orcia ha ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di 1.160.000 euro (su un importo complessivo dei lavori di 1.250.000 euro) destinato all’adeguamento del tratto tombato del Fosso di Bagno Vignoni. L’intervento, fortemente voluto dal Comune, punta a mitigare radicalmente il rischio idraulico nell’area. Grazie alle nuove opere, il sistema sarà in grado di garantire il corretto convogliamento delle acque da monte a valle dell’abitato, riducendo il rischio di esondazioni anche a fronte di eventi meteo eccezionali, con una capacità di risposta calcolata su un tempo di ritorno di 200 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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