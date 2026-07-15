Un'auto ha urtato una ciclista e si è allontanata senza fermarsi. La polizia locale di San Giuliano Terme ha rintracciato il conducente nel giro di pochi giorni, utilizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno permesso di identificare il veicolo coinvolto nell’incidente. La donna in bicicletta non ha riportato ferite gravi. La vettura è stata trovata e sottoposta ai controlli.

San Giuliano Terme, 14 luglio 2026 - Urta una ciclista e si allontana senza fermarsi a prestare soccorso. Il conducente dell’auto rintracciato nel giro di pochi giorni dalla polizia locale di San Giuliano Terme grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di venerdì 10 luglio lungo la via dell’Abetone e del Brennero, all’incrocio con via di Campolungo. Secondo quanto ricostruito, un’auto diretta verso Pisa avrebbe urtato la giovane donna in bicicletta, per poi allontanarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza. La ciclista ha riportato la frattura di 2 dita di una mano, con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giuliano, urta una ciclista e fugge: rintracciato grazie alle telecamere

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