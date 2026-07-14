Un uomo di 75 anni, docente universitario in pensione, ha investito e fatto cadere una ciclista senza fermarsi a prestarle soccorso. L’incidente è avvenuto nel comune di San Giuliano Terme. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’accaduto e hanno permesso di identificare il conducente. L’uomo è stato rintracciato e denunciato con l’accusa di lesioni stradali gravi, omissione di soccorso e fuga in presenza di lesioni personali.

San Giuliano Terme (Pisa), 14 luglio 2026 – Ha urtato e fatto cadere una ciclista, ma è fuggito senza prestarle soccorso. Per questo un docente universitario in pensione è stato rintracciato e denunciato con l’accusa di lesioni stradali gravi, omissione di soccorso e fuga in presenza di lesioni personali. Il fatto risale a venerdì scorso ed è avvenuto a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il fatto. L’uomo, in base a quanto reso noto dal Comune, è stato rintracciato grazie alle immagini registrate "dagli impianti di videosorveglianza urbana". L'incidente, hanno ricostruito i vigili urbani, è avenuto venerdì intorno alle 20.30: un'auto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investe una ciclista e scappa, rintracciato grazie alle telecamere. E’ un docente universitario in pensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, furto di un orologio da 15mila euro al Fontanarossa: 73enne rintracciato grazie alle telecamereUn uomo di 73 anni è stato individuato e denunciato dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Catania-Fontanarossa dopo aver sottratto un orologio...

Investe un ciclista e scappa: grave un uomo, ricerche in corsoUn incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle otto a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e la rampa di accesso alla...

Temi più discussi: Investe un ciclista e scappa. Ma le telecamere inchiodano il pirata della strada; Investe una bici elettrica e non si ferma a prestare soccorso, caccia al pirata della strada; Investe un ciclista e scappa: caccia all'auto pirata; Auto investe un ciclista in Borgo Roma e scappa: polizia locale cerca testimoni.

Investe una ciclista e scappa, rintracciato grazie alle telecamere. E’ un docente universitario in pensioneAccanto alla bici incidentata è stato ritrovato uno specchietto dell'auto fuggita che ha permesso di risalire al modello del veicolo. Il resto lo hanno fatto gli agenti della polizia locale di San Giu ... lanazione.it

Bollate. Investe un ciclista e fugge: individuato in poche ore dalla Polizia LocaleIndividuato in poche ore dalla Polizia Locale di Bollate il conducente dell'autovettura che, nei giorni scorsi, ha investito un ciclista in via IV Novembre, all ... ilnotiziario.net