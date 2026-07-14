Un pensionato di 75 anni è stato denunciato dopo aver investito una ciclista e poi essere scappato. L’incidente è avvenuto a San Giuliano Terme, e l’uomo, docente universitario in pensione, è stato accusato di lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga. La Polizia Locale ha avviato le indagini e ha identificato il conducente coinvolto nell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni della ciclista.

SAN GIULIANO (PI) – Un uomo di 75 anni, docente universitario in pensione, è stato denunciato dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme con l’accusa di lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga dopo un incidente. L’episodio si è verificato la sera di venerdì scorso, intorno alle 20,30, lungo la via dell’Abetone e del Brennero. Secondo la ricostruzione, l’automobilista, alla guida di un veicolo diretto verso Pisa, ha urtato una ciclista all’altezza dell’incrocio con via di Campolungo, allontanandosi subito dopo senza prestare assistenza. La vittima, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto, ha riportato la frattura di due dita della mano, con una prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Investe una ciclista e fugge: denunciato pensionato a San Giuliano Terme

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