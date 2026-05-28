San Germano di Parigi vescovo | vita opere e culto | Santo del giorno 28 maggio

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 28 maggio 2026, si celebra la memoria di San Germano di Parigi. La Chiesa ricorda un vescovo noto per aver combinato pratiche monastiche e responsabilità episcopali. La sua figura è associata a opere di culto e alla guida spirituale di comunità. La ricorrenza viene osservata in diverse tradizioni religiose, con celebrazioni che includono messe e processioni dedicate alla sua memoria. La sua figura viene commemorata come esempio di equilibrio tra vita contemplativa e impegno pastorale.

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Oggi, giovedì 28 maggio 2026, memoria di San Germano di Parigi, la Chiesa ci consegna la figura di un pastore capace di unire ascesi monastica e governo episcopale. Nato ad Autun verso la fine del V secolo, fu formato in un ambiente di solida vita cristiana; ordinato sacerdote, divenne abate di San Sinforiano, dove promosse disciplina, studio e carità, risollevando la comunità dalla decadenza. Chiamato a Parigi dal re Childeberto I, nel 555 fu eletto vescovo. Conservò uno stile sobrio e penitente, vivendo come monaco anche nella città reale. La sua autorevolezza lo rese consigliere dei sovrani merovingi e mediatore nelle tensioni politiche del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Germano di Parigi - Preghiera - maggio 28

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