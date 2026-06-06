San Norberto di Xanten vescovo e fondatore dei Premostratensi | vita e culto

San Norberto di Xanten, vissuto tra il 1080 e il 1134, è ricordato il 6 giugno come vescovo di Magdeburgo e fondatore dei Canonici Regolari Premostratensi. È stato una figura religiosa importante del XII secolo, noto per aver istituito questa congregazione religiosa. La sua vita è legata alla promozione di un ordine monastico dedicato a una vita regolare e alla cura delle comunità locali. La sua memoria è mantenuta nel calendario liturgico.

San Norberto di Xanten (1080 ca.–1134) è ricordato il 6 giugno come vescovo di Magdeburgo e fondatore dei Canonici Regolari Premostratensi. Nato nell’area renana e inizialmente legato alle corti ecclesiastiche e imperiali, conobbe una svolta interiore profonda dopo un episodio che le fonti presentano come miracoloso. Scelse allora una vita di penitenza e predicazione, dedicata alla riforma del clero e alla riconciliazione. Tra il 1120 e il 1121 si stabilì a Prémontré, presso Laon, dove con i primi compagni abbracciò la Regola di sant’Agostino e diede origine a un nuovo modello canonicale: vita comune, celebrazione liturgica solenne, povertà evangelica e missione pastorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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