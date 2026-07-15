La Cassazione ha confermato l’ergastolo per i genitori e i cugini di una ragazza pachistana uccisa a Novellara nel 2021. Lo zio è stato condannato a 22 anni di carcere. Le condanne riguardano tutti i familiari coinvolti nel caso. Le sentenze sono definitive.

Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, così come i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Hasnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Saman Abbas, la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari: allo zio 22 anni

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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Saman, la sentenza della Cassazione conferma le condanne per i parenti: «Ergastolo ai genitori e ai cugini, 22 anni allo zio»La Cassazione ha confermato le condanne definitive in un procedimento giudiziario riguardante il caso di Saman Abbas.

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Saman Abbas, la sentenza in Cassazione slitta al 15 luglio. La 18enne pachistana è stata uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia #ANSA x.com

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