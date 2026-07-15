Saman la sentenza della Cassazione conferma le condanne per i parenti | Ergastolo ai genitori e ai cugini 22 anni allo zio

Da corrieredibologna.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha confermato le condanne definitive in un procedimento giudiziario riguardante il caso di Saman Abbas. I genitori e i cugini sono stati condannati all’ergastolo, mentre allo zio è stata inflitta una pena di 22 anni di reclusione. Le sentenze riguardano i membri della famiglia coinvolti nel processo, con le condanne che sono state confermate senza possibilità di appello. La decisione si riferisce a un procedimento iniziato dopo il decesso della giovane.

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Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain.  La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Il procuratore generale Marco Dall'Olio, chiedendo la conferma delle condanne dell'Appello, aveva detto: «Saman doveva essere punita: questo è un punto fermo di tutto il processo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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PROCESSO SAMAN, LO ZIO DANISH VERSO LA CASSAZIONE

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