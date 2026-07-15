La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per i genitori di Saman Abbas e due cugini coinvolti nel caso. La sentenza definitiva ha stabilito la condanna per tutti i membri della famiglia, confermando le precedenti decisioni giudiziarie. La decisione riguarda le persone ritenute responsabili del delitto e della scomparsa della giovane. La sentenza ha anche sottolineato che il diritto alla vita prevale rispetto a qualsiasi elemento culturale.

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Diventa definitiva anche la condanna a 22 anni di carcere per lo zio Danish Hasnain. Per gli imputati sono state confermate anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Si aspettava questa sentenza della Cassazione? «Per me non era affatto scontata. Tutti si aspettavano la decisione già a giugno, invece i giudici della Cassazione si sono presi quasi un mese prima di fissare l'udienza per la lettura del dispositivo. È stato un segnale importante: volevano esaminare ogni aspetto con estrema attenzione, in un momento in cui c'è una grandissima attenzione agli errori giudiziari». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Saman Abbas, la Cassazione chiude il caso confermando le condanne ai familiari. Gianmarco Menga: «Questa sentenza dice che il diritto alla vita viene prima di ogni cultura»

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