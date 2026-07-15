Omicidio Saman Abbas Cassazione conferma condanne per i familiari

La Cassazione ha confermato le condanne per i familiari coinvolti nell’omicidio di Saman Abbas, la ragazza pachistana uccisa tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Le sentenze definitive riguardano le persone ritenute responsabili dell’omicidio. La decisione chiude il processo in appello e rende esecutivi i giudizi precedenti. La ragazza, 18 anni, è stata trovata morta dopo settimane di ricerche.

Diventano definitive le condanne per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia I giudici di merito avevano ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti dei cugini della vittima, che erano stati assolti e poi condannati all’ergastolo, riconoscendo le aggravanti di premeditazione e motivi abietti. I supremi giudici hanno accolto quanto chiesto dalla procura generale della Cassazione, con l’avvocato generale Marco Dall’Olio, che all’udienza dello scorso 17 giugno aveva sottolineato di trovarsi davanti “non a un delitto d’impeto ma a un’azione premeditata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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Omicidio Saman Abbas, pg di Cassazione chiede conferma condanne per i familiari: “Violenza estrema e sproporzionata”Il Procuratore generale di Cassazione ha chiesto la conferma delle condanne definitive per i familiari coinvolti nell’omicidio di Saman Abbas.

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Cassazione: confermato l'ergastolo per genitori e cugini di Saman Abbas, a processo per l'omicidio della giovane pachistana, nel 2021 a Novellara (RE). Confermati anche 22 anni di carcere allo zio. L'accusa: l'allora 18enne uccisa perché si era opposta a u x.com

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