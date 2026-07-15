Omicidio Saman Abbas definitive le condanne all’ergastolo per i familiari

Le condanne all’ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas sono diventate definitive. Shabbar Abbas, Nazia Shaheen, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq sono stati condannati in via definitiva. La pena di 22 anni di reclusione, invece, riguarda lo zio. Le sentenze riguardano il caso dell’omicidio di Saman Abbas.

Diventano definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. I futili motivi. Secondo l’accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. 🔗 Leggi su Open.online

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