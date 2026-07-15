Saman Abbas Cassazione conferma ergastolo per i familiari

Da tv2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per i familiari di una ragazza pachistana di 18 anni, uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio forzato. La scomparsa della giovane risale a circa cinque anni fa.

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A quasi cinque anni dalla scomparsa di Saman Abbas, arriva una parola definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per i familiari della giovane pachistana uccisa a 18 anni dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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