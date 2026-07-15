Un uomo noto per aver salvato circa 400 anatre dal botulino è deceduto. Dal 2014 aveva collaborato con un’associazione dedicata alla cura degli animali, diventando un punto di riferimento per il centro di recupero e per gli animali assistiti. La sua presenza e il suo impegno sono stati riconosciuti come fondamentali all’interno dell’organizzazione. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze.

Ravenna, 15 luglio 2026 – Aveva bussato alla porta degli dell’associazione ‘Amici degli animali’ intorno al 2014. E da allora era riuscito a diventare un punto di riferimento non solo per tutti gli esemplari soccorsi nel centro di recupero, ma anche guadagnarsi un ruolo centrale nell’associazione. È stato trovato morto lunedì pomeriggio Alberto Grandi, 63 anni, all’interno del centro operativo dell’associazione ’Amici dgli animali’ a Ca’ Ponticelle, dove era volontario come custode, factotum e dove si prendeva cura degli animali. Dalle prime informazioni, si ipotizza una morte naturale. https:www.ilrestodelcarlino.itimolacronacala-strana-estate-spiagge-vuote-265be6c8 "Si è sempre fatto in quattro per l’associazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Salvò 400 anatre dal botulino”: addio ad Alberto, il custode degli animali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio ad Alberto D’Addese: "Impegno civile e politico. Sempre a servizio degli altri"È morto Alberto D’Addese, 69 anni, noto in città per il suo ruolo come assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile durante due mandati...

Leggi anche: Addio ad Airaghi “storico locale” custode della città