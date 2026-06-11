Piero Airaghi, noto come “storico locale” di Rho, è morto all’età di 96 anni. Nato il 15 gennaio 1930, aveva vissuto tutta la vita nella stessa città. La sua scomparsa è stata annunciata ieri mattina. È ricordato per il suo ruolo di custode della storia e delle tradizioni di Rho, dove era molto conosciuto.

Per tutti era lo "storico locale". A tutti aveva qualcosa da raccontare della sua città, Rho, dove era nato il 15 gennaio 1930 e dove era sempre vissuto: Piero Airaghi (nella foto) è morto ieri mattina all’età di 96 anni. Grande autodidatta, ha iniziato a lavorare giovanissimo nel polo chimico tra Rho e Pero, alla cui storia era particolarmente affezionato fino alla completa dismissione nel 1992. Memorabili le sue battaglie per salvare almeno una delle ciminiere della raffineria che veniva demolita per lasciare spazio al polo espositivo di Rho Fiera Milano, inaugurato nel 2005. Testimone diretto di molti fatti del Novecento, Piero Airaghi ha coltivato lungo tutta la vita la passione per la storia e la pittura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio ad Airaghi “storico locale” custode della città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Mimmo Minuto: scompare il custode della cultura locale

Addio ad Alberto Naboni: scompare il custode della storia brianzolaLa comunità della Brianza si appresta a salutare Alberto Naboni, figura di rilievo nel settore della tutela delle tradizioni locali.

Si parla di: Addio ad Airaghi storico locale custode della città; Addio a Piero Airaghi, Rho piange lo storico innamorato della sua città.

Addio ad Airaghi storico locale custode della cittàEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it