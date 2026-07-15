Salute | Zappia Sin ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’
Le ultime ricerche sulle terapie immunologiche contro l'Alzheimer mostrano che alcune di queste possono rallentare la progressione della malattia. Dai trial clinici emerge una discreta efficacia nel ritardare l’evoluzione dei sintomi, con effetti indesiderati limitati. Questi risultati indicano un miglioramento rispetto alle terapie precedenti, anche se non si parla ancora di una cura definitiva.
“Dai trials clinici che sono stati fatti sulle nuove terapie immunologiche si ha evidenza di una discreta efficacia, nel senso di poter ritardare quella che è l'evoluzione della malattia di Alzheimer e la comparsa di effetti indesiderati in misura contenuta. Questi ultimi, soprattutto attraverso uno stretto monitoraggio, possono essere individuati e, se trattati precocemente, non dare luogo a delle condizioni che possono diventare irreversibili”. Lo ha detto Mario Zappia, presidente Sin - Società italiana di neurologia, intervenendo al convegno ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, dal titolo "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salute: Zappia (Sin), nuove terapie ritardano evoluzione dellAlzheimer
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