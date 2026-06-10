Fino al 45% dei fattori di rischio per l’Alzheimer sono modificabili, secondo un rappresentante di Sin. La prevenzione, quindi, può ridurre significativamente il rischio. Attualmente, gli investimenti in prevenzione sono ritenuti insufficienti, anche a causa della convinzione che la malattia sia inevitabile. Non sono stati annunciati nuovi fondi o programmi specifici in questa direzione.

"Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative e l'Alzheimer in particolare, probabilmente si è investito poco in prevenzione, condizionati dall'idea di una sorta di ineluttabilità della malattia. Eppure, oggi sappiamo che fino al 45% dei fattori di rischio è modificabile. La sfida è attuare politiche e campagne di prevenzione lungo tutto l'arco della vita, poiché il processo biologico di una malattia come l'Alzheimer inizia molti anni prima della manifestazione clinica dei sintomi. Stiamo avviando un programma di prevenzione in collaborazione con la Croce rossa italiana e la Fondazione Aletheia, con l'obiettivo di realizzare interventi mirati su tutto il territorio nazionale che possano raggiungere le persone e favorire il cambiamento di stili di vita errati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer, Zappia (Sin): “Prevenzione è possibile, fino al 45% dei fattori di rischio è modificabile”

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