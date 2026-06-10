Alzheimer Zappia Sin | Uniformare standard cura e puntare su prevenzione

Un rappresentante di un partito politico ha affermato che bisogna uniformare gli standard di cura e assistenza per le persone con Alzheimer. Ha sottolineato l'importanza di standard più omogenei non solo nella diagnosi, ma anche nel monitoraggio dell’efficacia e della sicurezza delle terapie. La dichiarazione si riferisce a un miglioramento delle modalità di prescrizione e gestione delle cure in futuro.

(Adnkronos) – "Dobbiamo puntare a uniformare gli standard di cura e assistenziali" per l'Alzheimer, "non solo per quanto concerne la fase diagnostica, ma anche per il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che, ci auguriamo, saremo presto in grado di prescrivere. Mi riferisco alle terapie anti-amiloide per la malattia di Alzheimer o per le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alzheimer, Zappia (Sin): “Prevenzione è possibile, fino al 45% dei fattori di rischio è modificabile”

Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only”Un rappresentante di un'associazione di promozione delle pubbliche amministrazioni ha evidenziato che la burocrazia rappresenta un peso significativo...

Si parla di: Bradshaw (Alzheimer Europe): Più informazioni e investimenti, meno stigma -.

Alzheimer, Zappia (Sin): Uniformare standard cura e puntare su prevenzioneDobbiamo puntare a uniformare gli standard di cura e assistenziali per l'Alzheimer, non solo per quanto concerne la fase diagnostica, ma anche per il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza d ... adnkronos.com

Zappia (Sin): Prevenzione riduce rischio del 40-45% malattie neurodegenerative(Adnkronos) – La prevenzione in neurologia è una dei temi più sfidanti. In questi ultimi anni abbiamo compreso che nell’ambito delle malattie neurodegenerative vi sono dei fattori di rischio che ... msn.com