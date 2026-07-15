Uno studio italiano evidenzia che le micro e nanoplastiche potrebbero aumentare il rischio di infarti più gravi, soprattutto in presenza di fumo di sigaretta e inquinamento atmosferico.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Le micro e nanoplastiche potrebbero rappresentare un nuovo fattore di rischio per la salute del cuore, soprattutto quando si combinano con il fumo di sigaretta e l'esposizione all'inquinamento atmosferico. È quanto emerge da una ricerca italiana pubblicata sull''European Heart Journal', rivista scientifica della Società europea di cardiologia. Lo studio, realizzato da ricercatori della Sapienza università di Roma coordinati da Emanuele Barbato, dell'università di Verona e del Centro di ricerca sull'inquinamento ambientale e le malattie cardiovascolari dell'università degli Studi della Campania 'Luigi... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, studio italiano: "Infarti più gravi con microplastiche, fumo e inquinamento"

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