Recenti studi indicano che le microplastiche presenti nei contenitori utilizzati nel microonde potrebbero contaminare il cibo durante la riscaldatura. Le microplastiche sono piccole particelle di plastica che, se rilasciate, potrebbero entrare nel cibo e essere ingerite. Non ci sono ancora conferme definitive sui rischi per la salute, ma alcune ricerche suggeriscono un possibile collegamento tra l’assunzione di microplastiche e problemi come infarti e ictus.

? Punti chiave Come possono le microplastiche causare infarti e ictus secondo gli studi?. Cosa succede al cibo quando scaldi i contenitori nel microonde?. Quali sono i tre consigli pratici di Bassetti per proteggere la salute?. Perché l'uso eccessivo di imballaggi sintetici minaccia il nostro organismo?.? In Breve Studi New England Journal of Medicine collegano microplastiche a infarto e ictus.. Accumulo di particelle nelle placche aterosclerotiche aumenta il rischio di mortalità.. Bassetti consiglia borracce e sistemi di microfiltrazione per l'acqua del rubinetto.. Ridurre imballaggi e bottiglie limita l'assorbimento di polimeri sintetici quotidiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassetti: rischio microplastiche dal microonde, pericoli per la salute

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