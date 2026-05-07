Vaccini con alluminio Nessuna evidenza di gravi effetti sulla salute Lo studio canadese

Uno studio condotto in Canada ha analizzato i vaccini contenenti alluminio e ha concluso che non ci sono prove di effetti dannosi sulla salute. Gli scienziati hanno esaminato i dati disponibili e hanno affermato che l'uso dell'alluminio nei vaccini non è associato a conseguenze gravi. La ricerca si concentra su questa sostanza come adiuvante nelle vaccinazioni, senza riscontrare rischi significativi.

Scienziati canadesi hanno determinato che non vi è alcuna evidenza dell'associazione tra i vaccini adiuvati con alluminio e gravi conseguenze sulla salute. I risultati dello studio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le degustazioni infinite, con o senza caffeina. Tutti gli effetti sulla saluteCaffè Secondo gli studi più recenti il consumo di caffeina (fino a 400 mg al giorno) è associato a molti vantaggi per la salute. Spazio, con Artemis II “organi su chip” per testare gli effetti della microgravità sulla saluteTra le apparecchiature che gli astronauti della missione Artemis II porteranno con se’ alla volta della Luna ci sono dei chip molto particolari.